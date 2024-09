Nuno Morna considera que a estratégia fiscal para o CINM deve ser aplicada aos madeirenses

A Iniciativa Liberal considera que a estratégia de baixa tributação aplicada ao Centro Internacional de Negócios da Madeira deve ser a mesma em relação aos contribuintes madeirenses.

Para Nuno Morna é "incoerente" defender um regime, com o qual concorda, para atrair investimento exterior e recusar o mesmo aos contribuintes madeirenses.

A IL concorda com a aplicação do diferencial fiscal de 30% a todos os escalões do IRS.