Quebra de 1,5% na comercialização de banana até Agosto

Nos primeiros oito meses de 2024, "foram comercializadas na primeira venda 15.764,3 toneladas de banana, menos 238,2 toneladas (-1,5%) que em igual período de 2023", informa a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em dados fornecidos pela Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA). "Daquele total 83,0% foi expedida (84,6% no período homólogo), tendo como principal destino o continente" português.

Refere ainda a DREM que a "evolução de acordo com as categorias foi desigual. Comparativamente ao mesmo período de 2023, a banana de categoria de primeira aumentou 38,9%, enquanto a de extra e de segunda apresentaram reduções de 5,7% e 5,0% respectivamente", frisa.

"Saliente-se que do total de banana comercializada neste período, 81,8% pertencia à categoria extra (85,4% no período homólogo)", aponta. No intervalo temporal de Janeiro e Agosto, foi precisamente este último mês "que registou o maior volume de comercialização de banana (2.709,1 toneladas). Contudo, foi em Fevereiro que se observou a maior subida relativa (+44,0%), enquanto em Junho ocorreu a maior descida (-26,1%)", termina.