Mais de 96 mil passageiros interilhas desembarcados nos portos dos Açores em Agosto

O número de passageiros interilhas desembarcados em portos nos Açores, em agosto, aumentou 0,6% face ao período homólogo, atingindo mais de 96 mil, segundo dados do Serviço Regional de Estatística (SREA).

O mês de agosto foi o que registou maior movimento de passageiros por via marítima em 2024, na região, tendo sido contabilizados 96.854 desembarques, segundo os dados disponíveis na página do SREA e consultados hoje pela Lusa.

Face a agosto de 2023, desembarcaram mais 578 passageiros, o que corresponde a um crescimento homólogo de 0,6%.

No entanto, no valor acumulado dos primeiros oito meses do ano, contam-se 401.203 passageiros desembarcados, menos 7.273 (1,78%) do que em 2023.

A redução é justificada pelas quebras registadas nos meses de janeiro, março e abril.

Desde 2020 está suspensa a operação sazonal da Atlânticoline que ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), com navios de maior dimensão, entre maio e setembro.

Nos meses de época alta (de junho a setembro), há agora apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo (grupo Ocidental).

A ilha do Pico, que tem várias viagens diárias para o Faial, durante todo o ano, foi a que registou maior movimento de passageiros, em agosto, com 41.555 desembarques, ainda que tenha tido uma quebra de 1,4% face ao período homólogo.

O Faial somou 38.509 passageiros desembarcados, mas, ao contrário do Pico, verificou um aumento homólogo de 1,5%.

Já a ilha de São Jorge, que também tem ligações ao Pico e ao Faial, durante todo o ano, registou uma descida de 0,8% em agosto, contabilizando 11.901 desembarques.

A ilha Terceira, que tem apenas transporte marítimo de passageiros durante o verão, registou 2.498 desembarques em agosto, mais 17,5% do que no ano anterior.

A subida percentual foi apenas superada pela verificada na Graciosa, que aumentou o número de desembarques em 22,4% face a agosto de 2023, para 1.251.

Também no grupo Ocidental, onde há ligações durante todo o ano entre Flores e Corvo, houve um aumento de passageiros em agosto.

Nas Flores, desembarcaram 588 passageiros (mais 8,9%) e no Corvo 552 (mais 7%).

No valor acumulado entre janeiro e agosto, apenas as duas ilhas com maior movimentação de passageiros registaram quebras face ao período homólogo.

No Pico, a redução de passageiros desembarcados foi de 2,9% e no Faial de 1,9%.