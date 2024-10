Canal 1 chegou ao Funchal e a Câmara de Lobos há 28 anos

Há 28 anos o Canal 1 da RTP chegava ao Funchal e a Câmara de Lobos. Na edição impressa do dia 2 de Outubro de 1996 o DIÁRIO dava conta de que as transmissões a título experimental já tinham começado após testes efectuados nos últimos dias. Uma notícia confirmada ao Posto Emissor do Funchal pelo Director da RTP-Madeira.

Na altura, Armindo Abreu informava os telespectadores que deveriam adquirir uma antena UHF e sintonizar o emissor mais próximo, nomeadamente no Pico do Silva, Ponta da Cruz e Cabo Girão.

Outra das notícias que marcou esta edição foi o descontentamento da população com as obras na Escola Primária do Bairro da Nogueira que não permitiram que os alunos iniciassem o ano lectivo, tendo os docentes recusado dar aulas nestas condições alegando falta de condições de segurança.

'O Centro Hípico do Porto Santo vai parar aos Tribunais'. Este foi outro dos assuntos abordado nesta edição. Em causa estava um desacordo entre o empresário e o Governo Regional, tendo já alguns cavalos embarcado para Lisboa.

Há 28 anos arrancava também a campanha eleitoral para as eleições legislativas regionais de 13 de Outubro. A última campanha de Jardim candidato.

Outra das novidades foi a Câmara Municipal do Funchal colocar semáforos no Campo da Barca, à saída do túnel da Cota 40 e na ponte.