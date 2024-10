É sempre tempo de prevenir e intervir

Agir com antecedência é um procedimento que deveríamos adotar com o objetivo de evitar que algo de menos bom aconteça quer a nível individual ou em grupo. A prevenção é assim uma ação e uma atitude que nos leva a tomar medidas para evitar uma ocorrência prejudicial ou minimizar os seus efeitos.

No decorrer do mês de outubro são várias as datas relevantes, por afinidade profissional, recordo logo o dia 1 de outubro Dia Internacional da Pessoa Idosa, dia dedicado á valorização e reconhecimento da pessoa idosa, do seu percurso e contributo para a sociedade, logo no dia 8 comemora-se o Dia Internacional dos Cuidados Paliativos, tendo por objetivo promover e apoiar a importância dos cuidados paliativos a nível global, seguidamente temos as comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental no dia 10 de outubro, o dia Mundial da Lavagem das Mãos a 15 de outubro e o dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC) a 29 de outubro. Este mês, é também conhecido por Outubro Rosa, designação que tem como objetivo sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral para a necessidade de prevenir e diagnosticar atempadamente o cancro da mama.

Estamos perante várias temáticas, que de uma forma aguda ou crónica interferem diretamente com as nossas vidas tendo profundos impactos no bem-estar individual, familiar e social, pelo que nunca é demais recordar a dedicação que temos de ter nestes domínios, promovendo informação junto de cada cidadão e exigindo a intervenção dos serviços de saúde na prevenção, no tratamento e na reabilitação contribuindo decisivamente para o rápido retorno do individuo ao meio familiar e a vida laboral e social.

Não sendo exequível aprofundar todas as temáticas neste espaço, importa salientar que o Dia Mundial da Saúde Mental, seja uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa saúde mental e a de quem nos rodeia, porque temos de continuar a trabalhar para quebrar o estigma das doenças mentais, que é tão importante como a saúde física.

Não há que ter receio de procurar ajuda, a saúde mental é uma prioridade que tem diretamente a haver com o nosso bem-estar, condição fundamental para podermos ser capazes de lidar com as adversidades quotidianas, construir relacionamentos e atingir objetivos. Há que adotar hábitos de vida saudáveis, praticando exercício físico, a par de uma alimentação equilibrada, nunca esquecendo a importância de dormir bem no tempo necessário, comportamentos acabam por ser transversais às temáticas assinaladas em outubro.

O Dia Mundial da Lavagem das Mãos, é fundamental para prevenir a disseminação de bactérias e vírus reduzindo o risco de infeções cruzadas. A lavagem das mãos é assim um imperativo individual e essencial nos estabelecimentos de saúde contribuindo para a prevenção das infeções hospitalares, aumentando deste modo a segurança dos utentes e dos profissionais de saúde.

Por último, a 29 de outubro comemora-se o Dia Mundial do AVC, patologia que se caracteriza pela interrupção do suprimento de sangue a uma parte do cérebro ou quando há rompimento de um vaso sanguíneo, causando danos cerebrais que podem levar a uma vasta diversidade de problemas psicomotores. É considerado um dos principais problemas de saúde da atualidade afetando diariamente milhões de pessoas em todo o mundo, tendo como predomínio a hipertensão arterial como principal fator de risco. Que seja mais uma oportunidade para falarmos de prevenção, e relembrarmos os sinais de alerta com o objetivo de haver um tratamento célere e adequado na redução dos danos e no minimizar dos efeitos da doença. Perante um AVC há que agir de forma rápida e eficaz pois pode salvar a vida ou diminuir as sequelas, condição essencial para a recuperação e a melhoria da qualidade de vida do doente.