Goleadas de Dortmund, City, Inter e FC Barcelona em noite de empate do Sporting

O Borussia Dortmund, o Manchester City, o Inter Milão e o FC Barcelona golearam hoje na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o Sporting empatou na visita ao PSV (1-1).

Depois de abrir a competição com um 3-0 em casa do Club Brugge, o Dortmund prosseguiu hoje a toada dominadora e venceu em casa o Celtic, por 7-1, com dois avançados em destaque -- Adeyemi fez um 'hat-trick', aos 11, 29 e 42 minutos, e Guirassy 'bisou', com um penálti certeiro aos 40 e outro tento aos 66.

Ainda assim, o primeiro a marcar foi mesmo Emre Can, aos sete minutos, também na conversão de uma grande penalidade, seguido do japonês Maeda, dois minutos depois, mas para os escoceses, que então empatavam antes do 'show' de Adeyemi.

Nmecha fechou, aos 79, o resultado final para os alemães, que estão no primeiro lugar com seis pontos, 10 golos marcados e apenas um sofrido. O Celtic tem três pontos, depois de vencer o Slovan Bratislava (5-1) na primeira ronda.

Os eslovacos voltaram a protagonizar uma goleada, de novo no lado dos sofredores, ao perderem por 4-0 na receção ao Manchester City, que lançou Matheus Nunes no 'onze' titular e Rúben Dias na segunda parte.

O 'inevitável' Haaland marcou aos 58 minutos, mas antes já Gündogan, aos oito minutos, e Foden, aos 15, tinham adiantado os 'citizens', que fizeram o 4-0 final aos 74 por McAtee.

Os comandados de Pep Guardiola vencem pela primeira vez, depois do 'nulo' ante o Inter Milão, enquanto o Slovan segue nos últimos lugares, sem pontos.

O polaco Robert Lewandowski adiantou o FC Barcelona logo aos oito minutos, na receção ao Young Boys, e abriu caminho a uma goleada confortável dos catalães, por quem 'bisou' aos 51 minutos.

O ex-Vitória de Guimarães e Sporting Raphinha também marcou, aos 34, e três minutos depois foi Martínez a 'faturar', com um autogolo de Camara, aos 81, a confirmar o primeiro triunfo dos 'culés' nesta edição da 'Champions', após ser surpreendido no Mónaco (2-1) a abrir.

Com os mesmos zero pontos dos suíços está o Estrela Vermelha, que perdeu por 4-0 na casa do Inter, em que o ex-FC Porto Taremi fez o último golo, de penálti aos 81, após tentos de Çalhanoglu (11), Arnautovic (59) e Lautaro Martínez (71).

Os italianos somam quatro pontos, seguindo nos lugares cimeiros, a par do Sporting, que 'arrancou' um ponto em Eindhoven ante um PSV que se adiantou cedo no marcador, por Schouten, aos 15 minutos.

Daniel Bragança fez, aos 84 minutos, o golo dos 'leões', que muito sofreram nos Países Baixos mas conseguiram permanecer invictos na competição, e ter apenas uma derrota em 2024/25 em todas as competições.

Nos jogos da tarde, Mathias Pereira Lage fechou a contagem na vitória autoritária do Brest em casa do Salzburgo, com um golo aos 75 minutos, um minuto depois de entrar em campo.

Antes, dois golos de Sima, aos 24 e 70, e um de Camara, aos 66, consumaram o triunfo dos franceses, que prosseguem a estreia europeia 100% vitoriosa, enquanto os austríacos ainda não pontuaram.

A par de Brest e Dortmund na frente, com seis pontos em seis possíveis, está o Bayer Leverkusen, que venceu o AC Milan por 1-0, graças a um tento de Victor Boniface aos 51 minutos.

A equipa de Rafael Leão, titular nos italianos, segue para já sem nenhum ponto conquistado ao cabo de duas das oito jornadas da fase de liga.

No jogo de maior cartaz da noite, o Arsenal 'banalizou' o Paris Saint-Germain ao vencer por 2-0 em Londres, com golos de Havertz, aos 20 minutos, e Saka, aos 35, a construírem um triunfo que podia ter sido mais confortável.

A equipa de Mikel Arteta, que tinha empatado com a Atalanta (0-0) na primeira jornada, soma agora quatro pontos, contra três dos parisienses, em que Nuno Mendes, Vitinha e João Neves foram titulares.

O Sparta Praga também segue sem perder ao cabo de duas rondas, ao ter hoje empatado em casa do Estugarda, que conquistou o primeiro ponto numa igualdade a uma bola feita na primeira parte -- os alemães adiantaram-se aos sete minutos, por Millot, mas Kairinen empatou aos 32.