“Gostei bastante” da prova

“A prova correu muito bem apesar estar um bocado adoentada e por isso com medo de não conseguir aguentar, sobretudo nas subidas, mas gostei da primeira subida, consegui fazer bem essa subida, e depois foi gerir a prova que gostei bastante. É um percurso de Ecotrail com onde o conceito de começar e acabar na cidade estava bem presente e esta parte final em que fazemos parte da levada é do meu agrado. Gosto desta pequena surpresa aqui no fim. Já o ano passado venci os 42 [Km] e este ano quis estrear este percurso e nada melhor que ser a vencedora juntamente com o meu companheiro e marido [Tiago Aires]”.