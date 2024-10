Spin-off da U. Porto cria drone para levar medicamentos a países em desenvolvimento

Uma 'spin-off' da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto pretende transportar medicamentos e sangue em drones até aos países em desenvolvimento com o objetivo de "democratizar o acesso a cuidados médicos", foi hoje revelado.

A tecnologia, desenvolvida pelo investigador nepalês Anuj Regmi, do Centro de Investigação em Sistemas e Tecnologia (SYSTEC), permite "aliar um baixo custo de produção à robustez necessária para democratizar esta solução a nível mundial", afirma hoje, em comunicado, a FEUP.

"Atualmente, as opções no mercado são demasiado caras para que os países em desenvolvimento as possam utilizar ou demasiado débeis para aguentar as condições extremas de nações como o Nepal", salienta.

Segundo a FEUP, a spin-off Storming Universe pretende produzir um drone, recorrendo a tecnologia portuguesa, que seja "financeiramente apelativo e tecnicamente fiável para a utilização em situações críticas".

Em parceria com a faculdade, a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Katmandu a spin-off realizou "com êxito", em agosto, um teste que permitiu realizar uma entrega no distrito de Sindhuli, no Nepal.

O teste "demonstrou as capacidades do drone, como também abriu novas oportunidades de investimento para a empresa", salienta a FEUP, acrescentando que a spin-off pretende, num futuro próximo, entregar medicamentos em áreas remotas do Nepal a altitudes superiores a 5.000 metros.

"O sucesso destas missões, realizadas num país com uma geografia difícil e acesso limitado, permitirá que os drones da Storming Universe entreguem medicamentos em qualquer parte do globo", acrescenta a FEUP, indicando que a spin-off da FEUP recebeu um financiamento de 750 mil dólares (cerca de 687.157 euros) de uma empresa internacional para prosseguir com o desenvolvimento da tecnologia.

Citado no comunicado, o diretor executivo da spin-off salienta que a tecnologia poderia ligar a capital espanhola ao arquipélago português dos Açores "em cinco horas e transportar até 500 quilogramas (kg) de carga".

"Estes drones não só entregarão bens essenciais como medicamentos e sangue, mas também transportarão produtos locais das montanhas", refere, acrescentando que não se trata apenas de salvar vidas, mas também de "impulsionar o crescimento económico de áreas remotas".

"Atualmente, o transporte de mercadorias depende de aviões com uma determinada capacidade para ser rentável, mas identificámos que os aviões de carga mais pequenos são o futuro da ligação entre cidades. Acreditamos que vamos atingir este objetivo até ao final de 2027", acrescenta Anuj Regmi.