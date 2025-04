O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Halim Shirzad, da Associação de Futebol de Santarém, para o jogo de domingo entre o Benfica B e o Marítimo, encontro da 29.ª jornada da II Liga que tem início marcado para as 14h00, no Benfica Campus, Seixal. Halim Shirzad, 32 anos, nasceu no Afeganistão, mas tem igualmente nacionalidade portuguesa. Na presente temporada já arbitrou o Marítimo 1 – Oliveirense 2, encontro da 16.ª jornada.