PAN pede mais campanhas de sensibilização e rastreios gratuitos ao Cancro da Mama

O PAN pretende que exista um reforço das campanhas de sensibilização e o aumento da oferta de rastreios gratuitos ao Cancro da Mama para mulheres a partir dos 40 anos, incluindo nas áreas mais isoladas da Região. As propostas do partido surgem no Dia Mundial da Luta Contra o Cancro da Mama, que continua a ser a principal causa de morte oncológica entre as mulheres em Portugal.

O partido defende igualmente a criação de unidades móveis de rastreio que possam percorrer as zonas mais remotas da RAM, garantindo que todas as mulheres tenham acesso aos exames essenciais.

Quanto às mulheres diagnosticadas e às suas famílias, o PAN pretende que exista um apoio psicológico e psicossocial contínuo, bem como a integração de terapias complementares no SRS, como fisioterapia e nutrição clínica, para promover uma recuperação mais humanizada e completa.

É imperativo que a nossa Região aposte em medidas eficazes de prevenção e apoio às mulheres. O diagnóstico precoce salva vidas e, nesse sentido, propomos a criação de unidades móveis de rastreio e a integração de um acompanhamento psicológico, para que cada mulher tenha acesso ao que realmente importa: tratamento digno e humano. O cancro da mama não pode ser enfrentado sozinho. Catarina Matos, Comissária Politica do PAN Madeira

O PAN Madeira reafirma o seu compromisso em garantir que o sistema de saúde regional seja inclusivo e eficaz na prevenção e tratamento do cancro da mama, promovendo políticas que assegurem que todas as mulheres tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, independentemente da sua condição económica ou localização geográfica.