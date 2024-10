Machico faz rastreio no Dia Mundial da Saúde Mental

No âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental, que é assinalado hoje pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental (CNPSM), cujo lema "It is time to Prioritize Mental Health in the Workplace" (É tempo de priorizar a saúde mental no local de trabalho), a Câmara Municipal de Machico realiza hoje um rastreio aos seus colaboradores.

Uma vez que "a Câmara Municipal de Machico procura implementar iniciativas internas, para promover o bem-estar emocional dos seus funcionários no local de trabalho", neste dia, "será realizado um Rastreio de Saúde Mental aos trabalhadores, com o objetivo de melhor entender a percepção que mesmos têm sobre a sua saúde mental", refere.

"A avaliação destes rastreios contribui para o projecto “Autarquia Saudável”, que está a ser desenvolvido pela psicóloga Tanya Teixeira", explica ainda.