'Menopausa e Doença Oncológica' em debate no Funchal

O Centro de Apoio a Doentes com Cancro da Mama - Mama Help Madeira promove, na sexta-feira, pelas 18h30, uma iniciativa sobre 'Menopausa e Doença Oncológica', no Centro Oncológico Eugénia Bettencourt, no Funchal.

A ginecologista Tânia Freitas irá abordar as 'Alterações físicas da menopausa e tratamento médico'. Já a psicóloga Marta Crawford falará sobre as 'Alterações psicológicas da menopausa'. Por fim, mas em sessão on-line, o biólogo André Dourado irá elucidar sobre 'O papel da medicina integrativa na menopausa'.

Esta iniciativa é gratuita.