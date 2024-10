Marcos Freitas entra a vencer no europeu de ténis de mesa

O madeirense Marcos Freitas estreou-se da melhor no Campeonato da Europa de ténis de mesa que está a ter lugar na cidade austríaca de Linz.

Na primeira ronda do quadro principal da prova de singulares olímpico madeirense e 14.º cabeça de série na competição mediu forças com o neerlandês Kas Van Oost e veio a vencer por uns claros 4-0 e com os parciais a se cifrarem em 11-8. 11-7, 11-6 e 12-10.

Na ronda dos melhores 32 Marcos Freitas irá defrontar o vencedor do encontro que está agendado para o final da noite de hoie entre o croata Tomislav Pucar e o checo Pavel Sirucek.

Fu Yu também vence nos femininos

As atletas olímpicas portuguesas Jieni Shao e Fu Yu qualificaram-se hoje para a segunda ronda dos Europeus de ténis de mesa, enquanto Inês Matos e Matilde Pinto caíram na primeira eliminatória.

Jieni Shao, a portuguesa mais bem colocada na hierarquia mundial (54.ª), afastou a finlandesa Ramona Maarit Betz, que não tem ranking, por 4-0, com os parciais de 11-3, 11-7, 11-5 e 11-3.

A experiente Fu Yu (66.ª), de 45 anos, e há muito radicada na Madeira, também venceu com clareza, ao derrotar a alemã Mia Griesel (257.ª), por iguais 4-0 (11-8, 11-2, 11-8 e 11-9).

Nos 16 avos de final, Fu Yu vai defrontar a suíça Rachel Moret (135.ª do mundo), enquanto Jieni Shao vai ter pela frente a croata Mateja Jeger (164.ª).

Inês Matos (288.ª) esteve perto de conseguir surpreender a sueca Christina Kallberg (65.ª), mas acabou por ser derrotada na 'negra', caindo por 4-3 (13-11, 11-6, 4-11, 5-11, 5-11, 11-6 e 11-7).

Perante a alemã Sabine Winter (58.ª do mundo), a jovem Matilde Pinto (275.ª), de 18 anos, foi eliminada, ao perder por 4-0, com os parciais de 11-9, 11-8, 11-4 e 11-6.

Nos pares, Portugal ficou sem representantes, depois das eliminações de Inês Matos e Matilde Pinto nos femininos e dos olímpicos Tiago Apolónia e João Monteiro no setor masculino.