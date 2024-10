Próximo telefilme da RTP será realizado pelo madeirense João Brás

João Brás foi convidado para realizar um filme para RTP sob a chancela da Marginal Filmes, produtora liderada pelos produtores José Carlos de Oliveira e Ricardo Pugschitz de Oliveira. O produtor madeirense já viu, este ano, o seu filme 'MÃE' estrear nas salas de cinema nacionais.

O filme que vai agora produzir integra-se no projecto de adaptação de contos da literatura portuguesa criada para a RTP1, denominado 'Antologia 27'. Segundo explica nota à imprensa, "cada filme reúne autores, contos e realizadores nacionais distintos no formato de filmes a partir de uma visão cinematográfica de alguns dos contos da nossa literatura, numa valorização do património literário e cultural português. Histórias que mostram um retrato de várias épocas da sociedade portuguesa, em diferentes contextos políticos, sociais e económicos".

' “O Anjo do Tesouro de Mafra' é o nome do filme que vai realizar, que resulta de uma adaptação da obra de Cláudia Clemente, 'O Anjo das Capelas Imperfeitas'. A longa-metragem ainda não tem data de estreia prevista.