Ainda se lembra da estátua de João Paulo II estar junto à Assembleia da Madeira?

Foi há 18 anos que uma operação delicada permitiu a trasladação da estátua do Papa João Paulo II desde o átrio da Assembleia Legislativa da Madeira até à Sé do Funchal.

Uma grua de grandes dimensões foi a responsável por ‘pegar’ na estátua e levá-la até junto da Sé, um anseio do bispo D. Teodoro Faria. Num texto publicado pela agência Ecclesia, o bispo do Funchal considerava que “para que o sinal simbólico, concreto e visível da sucessão apostólica, por meio do qual a Igreja se une e relaciona com Jesus Cristo e o Colégio dos Doze, é preciso que a estátua do Papa João Paulo II venha ocupar o lugar que lhe é próprio no adro da Catedral”.

Foto Jornal da Madeira/Duarte Gomes

A visita do Papa à Madeira foi um dos momentos mais emblemáticos para a Região, motivo pelo qual foi-lhe erguida esta estátua de cinco toneladas. É da autoria de António Augusto Lagoa Henriques.