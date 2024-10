Marinha acompanhou mais um navio da Federação Russa

A Marinha Portuguesa acaba de informar que, desde domingo que "desenvolveu uma operação de monitorização e acompanhamento do navio de reabastecimento do esforço de guerra russo, General Skobelev", navio esse que "iniciou a navegação ao longo da Zona Económica Exclusiva (ZEE) do continente no passado dia 13 de Outubro, tendo deixado as águas de responsabilidade nacional durante a madrugada de hoje, dia 16 de Outubro, prosseguindo rumo ao mar Mediterrâneo oriental", acrescenta.

Na nota, realça-se que "o Centro de Operações Marítimas monitorizou e coordenou o emprego do 'NRP António Enes' que acompanhou o navio da federação russa por mais de 57 horas, navegando em proximidade entre Caminha e Vila-Real de Santo António".

E acrescenta: "A Marinha, através destas ações de monitorização e vigilância, garante a defesa e segurança dos espaços marítimos sob soberania, jurisdição ou responsabilidade nacional, contribui para a proteção dos interesses de Portugal e das suas infraestruturas criticas e, simultaneamente, assegura o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos no quadro da Aliança Atlântica."