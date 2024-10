SPEA convida voluntários a salvar aves marinhas

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) acaba de lançar, uma vez mais, "o desafio de salvar aves marinhas, nomeadamente juvenis de cagarras que saem dos ninhos e caem nas cidades, vítimas de poluição luminosa". Numa operação que carece de voluntários, a SPEA organiza "brigadas de patrulhamento nocturnas entre os dias 23 de Outubro e 5 de Novembro em busca de aves desorientadas, e conta com o apoio de todos para esta missão", incentiva.

"Pode contribuir com um simples gesto de apagar ou reduzir as luzes de casa ou de espaços exteriores, assim como se voluntariar para patrulhar as ruas, procurando cagarras que possam estar desorientadas ou feridas", explica. "Devido à poluição luminosa, que é causada pelo excesso de luz artificial, estas aves, que têm os olhos adaptados à visão noturna, ficam encandeadas, e logo suscetíveis a embates em edifícios ou atropelamentos, ou tornando-se um alvo fácil para predadores", alerta.

Foto DR/Cátia Gouveia/SPEA

Desta forma, e "para minimizar esta situação, a SPEA desenvolve, desde 2009, campanhas de sensibilização com a população local alertando sempre sobre as boas práticas aquando de um encontro com uma destas aves, apelando também ao patrulhamento das zonas costeiras para uma resposta mais rápida a animais que possam estar em perigo, particularmente entre os dias 15 de Outubro e 15 de Novembro, época em que os juvenis de cagarra abandonam os ninhos, rumo ao mar".

Continuando, "para estudar a interação destas aves com a iluminação, a SPEA está a promover brigadas de patrulhamento científicas nas duas semanas mais críticas, entre 23 de Outubro e 5 de Novembro. Estes patrulhamentos irão decorrer nos municípios abrangidos pelo projeto LIFE Natura@night, desde Santana, Machico, Santa Cruz, Funchal e Câmara de Lobos, com o apoio de técnicos e funcionários dos referidos municípios, bem como dezenas de voluntários regionais e não só".

Foto DR/Elisa Teixeira/SPEA

Apesar de pedir mais voluntários, até ao momento, "já temos 37 voluntários inscritos mas necessitamos do máximo de ajuda possível", insta a SPEA Madeira. "Procuramos voluntários que se queiram juntar aos técnicos da SPEA na realização de percursos a pé em busca de aves que necessitem da nossa ajuda e apelamos aos municípios que reduzam a iluminação, principalmente nesta época que é mais crítica", reforça Cátia Gouveia, coordenadora regional e, também, do projevto LIFE Natura@night. "Nos Açores e Canárias também serão feitos os mesmos esforços com o apoio de centenas de voluntários", acrescenta.

O que faz um voluntário? "Os voluntários, para além de darem o seu contributo para proteger estas aves emblemáticas, poderão assistir também às sessões de anilhagem e recolha de dados biométricos e receberão um diploma de participação nas brigadas". Para participar, visite o site www.naturaatnight.spea.pt.