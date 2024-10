Hoje é notícia no País e no Mundo

A seleção portuguesa deixa Varsóvia e viaja até Glasgow, onde pode, na terça-feira, perante a Escócia, garantir o apuramento no Grupo A1 para os quarto de final da Liga das Nações de futebol.

A comitiva lusa abandona a Polónia ao final da manhã e viaja até solo britânico, onde irá treinar e fazer trabalho de recuperação, a dois dias do encontro da quarta jornada do agrupamento.

No sábado, no Estádio Nacional de Varsóvia, Portugal venceu por 3-1 e reforçou a liderança do grupo com nove pontos, contra seis da Croácia, segunda classificada, três da Polónia, terceira, e zero da Escócia, quarta e última.

O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19:45, em Hampden Park, em Glasgow, e terá arbitragem do belga Lawrence Visser.

Hoje, também é notícia:

INTERNACIONAL

Sob o lema "Acabou-se!Baixemos as rendas", organizações sindicais, de moradores, de inquilinos, de estudantes e ambientais manifestam-se em Espanha para exigir medidas eficazes que ajudem a conter o preço das casas arrendadas.

A oferta de arrendamento permanente em Espanha diminuiu 33% nos últimos cinco anos, enquanto a de arrendamento sazonal mais do que triplicou, segundo um estudo publicado pelo portal imobiliário "Idealista", que indica que Barcelona é a cidade mais afetada por esta tendência.

De acordo com os dados do site, 75% da oferta de arrendamento permanente em Barcelona desapareceu nos últimos cinco anos e a de habitação temporária nesta cidade atinge 46% do mercado.

O estudo revela que em três outras cidades a oferta foi reduzida para menos de metade: Oviedo (-55%), San Sebastian (-54%) e Las Palmas de Gran Canaria (-51%).

Madrid e Palma ocupam a quinta posição, com uma diminuição de 46% no número de imóveis anunciados para arrendamento permanente.

Na oferta de arrendamento sazonal, os maiores aumentos registaram-se em Málaga (466% mais do que há cinco anos), Alicante (309%), Sevilha (279%), Valência (276%), Barcelona (244%), Bilbau (217%) e Palma (208%).

Com aumentos inferiores a 200% (o que equivale a triplicar) encontram-se Madrid (159%) e San Sebastian (136%).

***

O Presidente norte-americano, Joe Biden, visita o estado da Florida para examinar os danos causados pelo furacão Milton, que deixou um rasto de destruição com pelo menos 16 mortos, inundações e milhares de pessoas sem eletricidade.

O estado é governado por um dos principais rivais do Partido Democrata, o ex-candidato presidencial republicano Ron DeSantis, com quem Biden espera poder encontrar-se durante a visita.

De acordo com o último balanço das autoridades locais, mais de 1,5 milhões de clientes continuavam sem eletricidade a meio do dia de sábado e três em cada dez postos de gasolina tinham ficado sem combustível. Mais de 1.600 pessoas já foram resgatadas.

Os 260.000 habitantes de São Petersburgo foram aconselhados a ferver a água antes de beber, cozinhar ou escovar os dentes, pelo menos até segunda-feira.

DeSantis congratulou-se com a aprovação pelo governo federal da declaração de catástrofe para a região e disse ter recebido um forte apoio de Biden.

O Presidente defende que o Congresso precisa de agir para garantir que as organizações de resposta a emergências tenham o dinheiro suficiente para conseguir ultrapassar a época dos furacões, que se prolonga até novembro. Segundo as primeiras estimativas, o Milton causou 50 mil milhões de dólares em prejuízos.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Macau elege o novo chefe do Governo local, o ex-magistrado Sam Hou Fai, que é o único candidato à liderança do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Os 400 membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo escolhem o novo líder do governo local, para um mandato de cinco anos, que é depois nomeado pelo Governo central chinês, de acordo com a Lei Básica, 'mini Constituição' do território, e a respetiva lei eleitoral.

O mandato do atual chefe do Executivo, Ho Iat Seng, termina em 19 de dezembro, estando prevista a cerimónia de posse do futuro chefe do Governo para 20 de dezembro, data em que se assinala o 25.º aniversário da constituição da RAEM, na sequência da transferência da administração do território de Portugal para a China.