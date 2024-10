Orçamento da Madeira para 2025 discutido entre 09 e 12 de dezembro

O Orçamento da Região e Plano de Investimentos da Madeira para 2025 vão ser discutidos no plenário da Assembleia Legislativa Regional entre 09 e 12 de dezembro, decidiu hoje a Conferência dos Representantes dos Partidos.

A data do debate em plenário dos documentos foi revelada pelo presidente do parlamento insular, o centrista José Manuel Rodrigues, no final da reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, que decorreu durante a manhã, no Funchal.

A Conferência dos Representantes dos Partidos agendou também o debate mensal com a presença Governo Regional (PSD), subordinado ao tema "Habitação", que acontecerá em 23 de outubro.

Em 29 de outubro vai realizar-se o debate potestativo requerido pelo Juntos Pelo Povo (JPP) sobre "o esclarecimento cabal e urgente da gestão dos incêndios de agosto de 2024".

Os representantes dos partidos com assento no parlamento regional (PS, PS, JPP, Chega, CDS-PP, IL e PAN) decidiram igualmente realizar plenários nos dias 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26 e 27 de novembro.

Por proposta do PSD e do CDS-PP, em 25 de novembro decorrerá uma sessão solene evocativa do 25 de Novembro de 1975.

No dia seguinte começará um ciclo de iniciativas para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e os 16 Dias de Ativismo, uma proposta da autoria do PAN.

As últimas sessões plenárias deste ano estão agendadas para os dias 17 e 18 de dezembro.