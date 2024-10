Madeirense Henrique Araújo admite "mais tranquilidade" após qualificação da selecção portuguesa

O avançado Henrique Araújo realçou hoje que, após ter garantido o apuramento para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2025, a seleção portuguesa vai encarar com "mais tranquilidade" o último jogo da qualificação em Andorra.

"Claro que encaramos o jogo com mais tranquilidade. Estar apurado é sempre melhor do que estar a lutar ainda por esse objetivo. No entanto, a responsabilidade é a mesma. Representamos o nosso país, representamo-nos a nós próprios e queremos deixar na mesma uma boa imagem, como temos dado nesta fase de qualificação", afirmou Henrique Araújo, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa das 'quinas' viajou hoje para Andorra, adversário que defronta na terça-feira, no último jogo da fase de qualificação para o Campeonato da Europa, e já realizou o primeiro treino em Andorra La Vella.

Henrique Araújo, que representa o Arouca por empréstimo do Benfica, comentou a estreia de Renato Veiga e Samuel Costa - que atuaram ambos na seleção sub-21 e com quem o madeirense partilhou o balneário - no sábado, pela seleção principal lusa, na vitória fora frente à Polónia (3-1).

"São mais dois jogadores que passam aqui nos sub-21 e dão o salto para a seleção 'AA'. Significa que o 'mister' Roberto Martínez está também a olhar para este espaço. Ficamos felizes por eles! Creio que qualquer jogador aqui ambiciona chegar lá também e ficámos muito satisfeitos por perceber que este trajeto está a ser bem feito", realçou o ponta de lança.

De resto, foram 22 os jogadores que participaram na sessão de trabalho liderada por Rui Jorge no Estadi Comunal, já que Tiago Santos foi dispensado esta manhã e já não viajou com a equipa para Andorra.

Portugal assegurou na sexta-feira a presença no próximo Campeonato da Europa e o primeiro lugar do Grupo G de qualificação, ao vencer na visita às Ilhas Faroé, por 3-1, depois de ter estado a perder, na nona e penúltima jornada.