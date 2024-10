O que precisa de saber sobre snorkeling para desfrutar dos mares da Madeira em segurança

Conforme noticiou o DIÁRIO, um turista polaco, de 42 anos, que foi fazer ‘snorkeling’ no Seixal, teve de ser resgatado, esta manhã, pela Força Aérea Portuguesa, após ter passado a noite ao relento junto à praia. Caso restem dúvidas, o arquipélago da Madeira reúne, em alguns locais identificados, as condições ideais para a prática de snorkeling, uma actividade que congrega cada vez mais adeptos. Aos mais incautos recomendam-se, porém, algumas regras que devem ser conhecidas antes de partirem à descoberta.

O que é o snorkeling?

O snorkeling é uma modalidade de mergulho livre, realizado ao longo da superfície da água, sem fazer imersões mais profundas.

É uma actividade recreativa que permite desfrutar do mundo subaquático utilizando equipamentos muito simples e acessíveis à maioria, nomeadamente o 'snorkel' (acessório composto por um tubo que é ligado a uma máscara de mergulho e que permite observar o que acontece debaixo de água sem ter de vir à superfície respirar).

Regras de segurança

Segundo a marca especializada em equipamentos desportivos Decathlon, o snorkeling é um desporto que está "ao alcance de todos", não obstante, "sendo uma actividade num ambiente que não é o nosso elemento natural, exige o cumprimento de regras de segurança específicas".

Ficam, pois, alguns conselhos:

- Não pratique snorkeling se tiver problemas respiratórios ou cardiovasculares incluindo (mas não se limitando a): infecção torácica, asma, tensão arterial alta (hipertensão), doença cardíaca ou angina de peito, etc. Em caso de dúvida ou questões relacionadas com este assunto, consulte o teu médico;

- Respirar através de um tubo de snorkeling é mais exigente do que simplesmente nadar:

Pratique a sua respiração (pela boca) com a máscara e o tubo várias vezes antes de iniciar a exploração

Faça isso perto da costa, a uma profundidade não superior à sua cintura

Não mergulhe completamente, se não sabe como fazê-lo sem se arriscar

Use um colete salva-vidas se não souber nadar muito bem

- Teste o seu equipamento antes de o utilizar:

A máscara deve ficar bem, em função do tamanho da sua cabeça

É preciso segurar bem com as fitas, mas sem apertar demais o rosto

Pratique a colocação e a retirada da máscara várias vezes



- Não pratique este desporto sozinho:

Vá sempre com um parceiro

Se possível, antes de iniciar a actividade informe um familiar sobre o itinerário planeado (não se esqueça também de informá-lo quando a aventura tiver terminado)

- Verifique o estado do mar e as condições antes de praticar este desporto:

Evite fazer snorkeling em áreas com ondas fortes

Não se afaste da costa

Capitania prolonga aviso de agitação marítima para a Madeira até segunda-feira A capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira até às 06:00 de segunda-feira.

- Proteja-se do frio e do sol, consoante as condições meteorológicas:

Use um protector solar com alto fator de protecção que seja amigo do meio ambiente



O corpo arrefece mais rapidamente na água. Use algo que o proteja do frio, como um top de neoprene ou um fato de mergulho. Este deve ser bem ajustado ao seu tamanho, mas também à temperatura da água

Para prevenir uma hidrocussão (choque térmico) entre na água gradualmente, especialmente após uma longa exposição ao sol. Molhar o pescoço com as mãos, bem como o resto do corpo, é provavelmente a melhor solução

Tremores? Lábios azulados? Estes sinais indicam que é necessário sair da água, especialmente para as crianças que são menos sensíveis ao frio!

- Evite cãibras musculares:

São muitos os factores que levam ao aparecimento de cãibras musculares: baixas temperaturas, falta de descanso, bebidas alcoólicas, stress, desidratação, fome ou mesmo equipamento inadequado... Para evitar o seu aparecimento, avance lentamente, utilizando barbatanas correspondentes ao teu tamanho e adopte uma boa batida de pernas (note que as barbatanas não são obrigatórias para este deporto; há quem opte por sapatos ou meias de neoprénio)

É importante fazer sempre um aquecimento antes de cada início, bem como alongamentos no final de cada prática de snorkeling



- Tenha em conta a distância percorrida e as correntes, pois o regresso à costa pode ser muito cansativo. Caso se sinta cansado, com falta de ar ou com tonturas, deve retirar a máscara e sair da água;

- Não toque na fauna ou na flora marinha.



Onde?

A diversidade da fauna marinha, bem como a limpidez e as temperaturas amenas das águas, que variam entre os 18 °C e 24 °C durante todo o ano, fazem da Madeira um local ideal para aventurar-se numa experiência de snorkeling com toda a família.

Alguns dos locais mais procurados do arquipélago para a realização deste desporto — não esquecendo a prática de snorkeling no Porto Santo — encontram-se mesmo integrados em Reservas Naturais, como a Ponta de São Lourenço e Garajau, onde a biodiversidade é escrupulosamente protegida e mantida na sua liberdade selvagem.