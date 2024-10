PAN destaca aumento das medidas de apoio ao bem-estar animal mas ainda há muito por fazer

O PAN assinalou o Dia Internacional do Animal com uma acção de proximidade nos Jardins do Garajau, sensibilizando para esta causa. Na ocasião, destacou que ainda há muito para fazer para proteger os direitos dos animais na Região, embora tenha havido um aumento de medidas nessa área.

"O PAN Madeira destaca que, graças ao seu poder de negociação no âmbito do Orçamento Regional, foi possível garantir verbas destinadas à causa animal e ao apoio a associações de proteção animal. Foi através da intervenção do PAN que houve um reforço dos fundos para programas de esterilização e vacinação de animais. Além disso, foi pela mão do PAN que a causa animal passou a ocupar um lugar relevante na agenda política regional, assegurando que a proteção dos animais se mantenha como uma prioridade legislativa", indica o partido, através de comunicado.

O partido relembra o caso do lince Bores, sendo que já deu entrada na Assembleia Legislativa Regional de um pedido de audição parlamentar para esclarecer todas as circunstâncias envolvidas no caso, que considera não poder cair no esquecimento.

"A causa animal é uma das grandes preocupações do PAN, e temos sido a força motriz por trás de várias medidas importantes que já foram implementadas para a sua defesa. Foi através do trabalho contínuo, que avanços na proteção dos animais na Madeira foram possíveis. Mas ainda há muito a fazer, e é através do PAN que continuaremos a garantir que os direitos dos animais sejam defendidos com rigor e determinação", refere Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.