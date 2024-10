Projecto 'Literature and Innovating' leva comitiva da HBG à Bélgica

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, através do Clube Europeu, integra, no âmbito do programa Erasmus+, o projeto “Literature and Innovating”, que tem por parceiros Turquia, Portugal, Bélgica e Grécia, e participará num encontro que decorrerá de 14 a 18 de outubro, em Florennes, Bélgica.

"Este projeto assenta nos valores da diversidade cultural e coesão das sociedades europeias. Ao longo desta semana, a escola de acolhimento “Athenee Royal Florennes” promoverá atividades formativas, workshops e atividades de networking social , para alunos e professores, que dedicar-se-ão à exploração de obras literárias; ao reconhecimento do valor universal e intemporal da literatura e à interação cultural e artística entre os diferentes países participantes", refere nota à imprensa daquele estabelecimento de ensino.

Para além das aprendizagens realizadas em contexto escolar formal, alunos e professores terão, também, oportunidade de adquirir conhecimentos, em contexto natural. Assim sendo, estão organizadas visitas ao Parlamento Europeu; à Base Aérea de Florennes; à citadela de Namur; aos museus “Le Bois du Cazier” e da Banda Desenhada.

"Nesta mobilidade, mais uma vez, se encontram fundidas as vertentes educativas, culturais e sociais preconizadas pelo universo Erasmus", observam os responsáveis.