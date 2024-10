Detido homem armado perto de comício de Donald Trump na Califórnia

Um homem, que se encontrava munido de armas e munições, foi detido no domingo quando se dirigia para um comício de Donald Trump no sul da Califórnia, divulgaram esta noite as autoridades norte-americanas.

Segundo a agência AP, que cita um comunicado do Departamento do Xerife do Condado de Riverside (Califórnia), o homem, natural do estado de vizinho do Nevada, foi mandado parar por agentes da polícia destacados para o comício em Coachella, cidade a leste de Los Angeles.

"O homem foi detido por suspeita de posse de arma de fogo carregada e posse de carregador de alta capacidade", justificaram as autoridades, assegurando que "este incidente não afetou a segurança do ex-presidente Trump, nem dos participantes do evento".

A campanha de Donald Trump não fez qualquer comentário a esta detenção.

A segurança tem sido muito apertada nos comícios de Donald Trump, após duas recentes tentativas de assassinato.

No mês passado, um homem foi acusado de tentativa de homicídio, depois de as autoridades terem dito que vigiou o ex-presidente durante 12 horas e escreveu sobre o seu desejo de o matar.

A detenção na Florida ocorreu dois meses depois de Donald Trump ter sido baleado e ferido no ouvido, numa tentativa de assassinato durante um comício de campanha na Pensilvânia.