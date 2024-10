Sondagem do New York Times dá três pontos de vantagem a Harris contra Trump

A um mês das presidenciais nos Estados Unidos, a candidata democrata Kamala Harris conseguiu uma ligeira vantagem de três pontos em relação ao candidato republicano Donald Trump, de acordo com uma sondagem do New York Times hoje publicada.

A também vice-presidente dos EUA consegue 49% das intenções de voto à escala nacional, contra 46% do seu rival republicano, Donald Trump.

A candidata 59 anos está a conseguir avanços em relação aos republicanos, sendo que 9% dos eleitores deste campo político admitem apoiá-la, de acordo com a sondagem realizada com a universidade Siena College.

Kamala Harris tenta conquistar uma parte desse eleitorado, acreditando que parte dos republicanos moderados não quer um novo mandato de Trump.

A democrata organizou na passada semana um encontro de campanha com a ex-congressista republicana Liz Cheney, filha do ex-vice-presidente Dick Cheney, e repudiada por Donald Trump.

Harris reiterou hoje a sua intenção de nomear um republicano para a sua administração, se for eleita.

A última sondagem do New York Times, divulgada a meio de setembro, colocava os dois candidatos à Casa Branca em perfeita igualdade à escala nacional, cada um com 47% das intenções de voto.

As presidenciais norte-americanas, de escrutínio universal indireto, decidem-se num punhado de Estados considerados decisivos, e onde os candidatos se mantêm 'taco a taco'.

Para a sondagem hoje publicada, o New York Times entrevistou, entre 29 de setembro e 06 de outubro, 3.385 eleitores em todo o país e a margem de erro situa-se cerca dos 2,4 pontos.