Biden exorta Trump a abandonar mentiras sobre furacões e a "ajudar as pessoas"

O Presidente norte-americano, Joe Biden, instou hoje o seu antecessor e atual candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, a abandonar a retórica de desinformação sobre a resposta do Governo aos furacões Helene e Milton.

"Arranja uma vida, homem! Ajuda essas pessoas", afirmou Biden, dirigindo-se diretamente a Trump durante uma aparição na Casa Branca.

"Deixem-me dizer isto: a todas as pessoas afetadas pelo furacão Helene e pelo furacão Milton, apesar das mentiras e da desinformação, a verdade é que estamos a fornecer os recursos necessários para resgatar, recuperar e reconstruir", acrescentou o chefe de Estado.

Biden abordou assim o problema das informações falsas e mentiras que estão a ser espalhadas quer por Trump, quer por outras figuras conservadoras e que estão a ter consequências no terreno.

"Há vidas em jogo. As pessoas estão em situações desesperadoras. Tenham a decência de lhes dizer a verdade", insistiu o Presidente.

Biden também se dirigiu aos habitantes da área atingida na noite de quarta-feira pelo furacão Milton, na Florida: "Ainda existem condições muito perigosas no estado e as pessoas devem esperar que as autoridades lhes dêem luz verde antes de partirem".

"Ainda é muito cedo para saber a extensão total dos danos, embora saibamos que as medidas de resgate fizeram a diferença", afirmou.

Pelo menos 10 pessoas morreram na Florida após o impacto dos tornados e do furacão Milton, e há quase três milhões de residentes sem eletricidade.