Danilovic é novidade no onze do Marítimo

Danilovic é titular no Maritimo no jogo com o Académico de Viseu - encontro que tem início marcado para as 15h30 no Estádio do Fontelo, em Viseu, e é relativo à oitava jornada da II Liga - em detrimento de Rodrigo Andrade. Esta é a única mudança na equipa inicial tendo em comparação o último jogo, em casa, com o FC Porto B.

Eis, então, o onze do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Romain Correia, Rodrigo Borges e Madsen, Igor Julião, Fransergio, Danilovic e Empis, Euller, Patrick Fernandes e Carlos Daniel.