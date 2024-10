Duas novidades no Nacional para o jogo com o Benfica

Tendo em comparação o último jogo, com o Famalicão, o treinador do Nacional, Tiago Margarido, procedeu a duas mudanças no onze para o jogo com o Benfica. Entraram Ulisses Wilson e Isaac Tomich e saíram Léo Santos e Butzke.

Eis o onze do Nacional para o jogo com o Benfica: Lucas França, Gustavo Garcia, Ulisses Wilson, José Vítor e José Gomes; Soumaré, Matheus Dias e Luís Esteves, Nigel Thomas, Isaac Tomich e Appiah

O jogo é arbitrado por Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.