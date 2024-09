Três novidades no onze do Nacional em Famalicão

O Nacional apresenta três novidades no onze no jogo com o Famalicão, encontro referente à sétima jornada e que tem início marcado para as 15h30, em Vila Nova de Famalicão. Em relação à última jornada com o Sp, Braga entram Soumaré (estreia pelo Nacional), Nigel Thomas e Butzke. Saiem, Miguel Baeza, Daniel Penha e Tiago Reis.

Eis o onze do Nacional: Lucas França, Gustavo Garcia, Léo Santos, José Vítor, José Gomes, Matheus Dias, Soumaré, Luís Esteves, Nigel Thomas, Appiah e Butzke

À partida para a sétima jornada, Nacional é 17.º classificado com quatro pontos, o Famalicão é sexto com 11. O jogo será árbitro pelo madeirense Hélder Carvalho que, contudo, está filiado na Associação de Futebol de Santarém.