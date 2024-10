NEXT surpreende com experiência gastronómica em 3D

O hotel NEXT, o mais ousado da coleção Savoy Signature, apresenta um evento que promete ser umaexperiência gastronómica inovadora e futurista. No dia 26 de Outubro, o hotel convida para o jantar Food Printing, uma experiência sensorial sem precedentes que elevará os limites da gastronomia.

O conceito Food Printing, ou impressão de comida, utiliza impressoras especializadas para criar pratos artísticos em 3D, onde a comida é meticulosamente disposta em camadas.

O evento terá início às 19h, no Network Lounge, e será composto por seis momentos recheados de arte, sabor, aromas, e muita tecnologia. O jantar começa com o cocktail 'Tubo de Ensaio' seguido do amuse bouche 'Sopa de Peixe com Espuma de Limão', preparando o paladar para a chegada do protagonista, o 'Ceviche Madeirense'.

A curiosidade mantém-se viva à medida que a aventura culinária prossegue com os pratos principais: 'Branco e Preto' como opção de peixe, e 'Massaroca Impressa' a representar o prato de carne.

O menu, elaborado com ingredientes regionais, finaliza com um toque doce, primeiro com a 'Poncha de Abelha' e depois com os petit fours 'Pato Amarelo & Café', como homenagem à emblemática e divertida mascote do NEXT.

Todos os sentidos serão despertados neste banquete do futuro, onde a fusão de tecnologia, criatividade e o vibrante espetáculo musical da Paradise Circus garantirão uma noite memorável.

A inciativa tem o valor de 65 euros por pessoa (inclui cocktail de boas-vindas, jantar, bebidas selecionadas e animação) e as reservas podem ser efectuadas on-line ou através do +351 291 205 700