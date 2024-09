Uma Viagem Gastronómica Mediterrânica como sugestão de almoço

Localizado na Rua das Pretas, dentro do Castanheiro Boutique Hotel, o Restaurante Tipografia destaca-se pelo seu pátio encantador e ambiente confortável onde os hóspedes do hotel e todos os amantes da gastronomia mediterrânica são convidados a uma jornada culinária única.

O restaurante oferece oito menus de almoço distintos com rotação diária entre os mesmos, garantindo que cada visita seja uma nova descoberta. A cozinha, gerida pelo Chef executivo Maurício Gonçalves, valoriza produtos locais, frescos e de temporada, resultando em pratos deliciosos e visualmente apelativos.

Para atender às diferentes preferências dos seus clientes, o Tipografia apresenta três opções de sugestão para o almoço:

- Opção 1: Uma escolha perfeita para quem procura um almoço rápido e saboroso, incluindo um prato principal, água e café.

- Opção 2: Ideal para quem deseja uma refeição mais completa, com a possibilidade de escolher entre entrada e prato principal ou prato principal e sobremesa, também acompanhado de água e café.

- Opção 3: Perfeita para aqueles que querem experimentar um pouco de tudo, esta opção inclui entrada, prato principal e sobremesa, além de água e café.

Vá conhecer este restaurante localizado no Castanheiro Boutique Hotel, seja para um almoço de negócios, um encontro com amigos ou um momento a dois, o Tipografia é o local perfeito para si, no centro do Funchal.

Para mais informações e reservas:

Contacto: +351 291 200 100

Email: [email protected]

TheFork: https://www.thefork.pt/restaurante/tipografia-r203309

TripAdvisor: https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189167-d10457573-Reviews-Restaurante_Tipografia-Funchal_Madeira_Madeira_Islands.html