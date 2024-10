Dançando com a Diferença nas escolas do país

A Dançando com a Diferença está na estrada com o projecto “Dançando crio um mundo'. Na próxima segunda-feira, 14 de Outubro, iniciam asemana de actividades em Baião, no Porto.

Esta iniciativa pretende promover a inclusão social e o desenvolvimento artístico em jovens estudantes de várias regiões de Portugal, ampliando a abrangência geográfica das atividades da Dançando com a Diferença, numa parceria com o Plano Nacional das Artes (PNA), Câmaras Municipais e diferentes entidades e instituições pelo país.

Nos meses de Outubro e Novembro, Baião, Caldas da Rainha, Coimbra e Beja serão as localidades onde haverá intervenções da Dançando com a Diferença. O arranque acontece no Agrupamento de Escolas Vale de Ovil, em Baião.

Depois da região do Douro, o projecto segue, então, para a Escola Básica Integrada de Santo Onofre, no Bairro das Morenas, Caldas da Rainha, de 21 a 25 de Outubro. Por fim, é recebido no Agrupamento de Escolas Mário Beirão, em Beja, e no Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro, em Coimbra, no período de 18 a 22 de Novembro.

Ao longo dos cinco dias destinados a cada escola, a Dançando com a Diferença, em diferentes momentos, trabalhará lado a lado com os jovens estudantes, comunidade escolar e familiares, em três atividades distintas.

O 'Coro da Mudança' é uma residência artística de uma semana de duração que culmina com uma apresentação pública dos seus resultados. Nesta residência artística, todos são convidados a viver uma experiência criativa e a explorar a dança como uma ferramenta de transformação e inclusão social, desafiando-os a expressar-se através do movimento e, primordialmente, da colaboração.

Outro destaque deste projeto é a conferência Transbordando o Meu Corpo, um momento de troca de ideias em que um dos membros da Dançando com a Diferença (intérpretes, técnicos, profissionais administrativos, familiares, entre outros) partilhará a sua história de vida, refletindo sobre a sua relação com a dança e o impacto desta na sua identidade e na sociedade. Esta conferência fomentará o diálogo entre estudantes, professores e o público presente, gerando uma reflexão profunda sobre as potencialidades da arte no desenvolvimento pessoal e social.

O ciclo de actividades inclui também a oficina colaborativa 1=1, que visa aproximar alunos, professores, famílias e membros da comunidade numa experiência coletiva de criação.

Nesta oficina, todos os participantes terão a oportunidade de trabalhar juntos, promovendo a partilha de ideias e a criação conjunta, enquanto aprendem a explorar os seus corpos e diferentes formas de relação interpessoal, de forma lúdica e inclusiva.

“Valorizamos imensamente a oportunidade de nos aproximarmos de crianças e jovens mostrando-lhes qual é – na prática – o significado de inclusão. É de extrema importância o contato com as maisdiversas realidades, sobretudo em idades tão importantes para a formação do ser humano. Com este trabalho, pretendemos potenciar a exploração da criatividade, os sentimentos de pertença e representatividade e, acima de tudo, valorizando a diversidade", disse director artístico da Dançando com a Diferença, Henrique Amoedo.

Nesta fase, o projeto conta com o apoio de vários parceiros, para além do Plano Nacional das Artes (PNA). Referimo-nos ao Teatro Viriato, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (Madeira) e a Universidade de Lisboa / Faculdade de Motricidade Humana. Para além destes, também a Câmara Municipal de Baião e a Associação Empresarial, a Câmara Municipal de Beja, a Câmara Municipal de Coimbra e a Câmara Municipal de Caldas da Rainha

A iniciativa terá continuidade em 2025 e 2026, quando será levado a outras localidades, reforçando o compromisso da Dançando com a Diferençacom a inclusão e a criação artística. Todas as pessoas são convidadas a entrar em contacto com a organização, caso desejem a actividade na sua cidade.