Túnel entre o Curral e a Boaventura poderá ser realidade em próximos governos

Embora não esteja no 'radar' deste Governo Regional, Miguel Albuquerque não exclui que no futuro venha a ser construído um túnel rodoviário entre o Curral das Freiras e a Boaventura, como ainda recentemente - no dia do Concelho de São Vicente - foi desafiado pelo presidente da Assembleia Municipal de São Vicente.

Hoje em visita ao Curral das Freiras, ao ser questionado directamente sobre o 'sonho' de uma ligação à costa Norte, o presidente do Governo Regional não se comprometeu em satisfazer o pedido. Mas também não o coloca liminarmente de lado.

"Esse compromisso pode ser desenvolvido um dia mais tarde. Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo", alegou, depois de ter sublinhado que o seu compromisso "é lançar até ao fim do mandato o túnel rodoviário entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra. Esse é o compromisso que nós vamos concretizar: lançar o concurso", esclareceu.

De resto, elogiou o investimento privado e reiterou que o projecto do teleférico no Curral das Freiras é para ser concretizado e para dar lucro a quem vai investir na futura "atractividade turística".

Desenganem-se os que julgam que os investidores vão fazer filantropia. "Vão investir aqui para ganhar dinheiro", afirmou.

Nova atractividade, a exemplo do investimento hoje visitado