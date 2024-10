Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Projectos que unem gerações. No dia em que celebra 148 anos, o DIÁRIO dá a conhecer as acções em curso que reflectem a nossa contínua missão de informar e formar, iniciativas que nos conectam à comunidade e nos mantêm relevantes junto de vários tipos de públicos, para continuarmos a servir a sociedade madeirense. Num mundo em que os ‘media’ estão em constante mudança, estabelecemos hoje 10 compromissos para o próximo ano e lançamos desafio aos criativos, rumo aos 150. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler entre as página 2 e 43.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Ministro da Economia é o orador convidado das ‘500 Maiores’. Pedro Reis vem ao evento marcado para 4 de Dezembro, no Savoy Palace.

Fique também a saber que SESARAM há 14 meses sem acesso aos raios-X.

E, por fim, Críticas à redução das verbas para a Região via Orçamento do Estado.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.