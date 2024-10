CMF "empenhada" em apoiar projectos inclusivos na Cultura

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) diz-se empenhada em “abraçar” a criação artística das comunidades locais, valorizando o tecido cultural regional e a promoção de boas práticas cívicas.

De acordo com nota à imprensa enviada pela CMF, essa foi a nota da intervenção de Cristina Pedra no I Encontro Internacional de Teatro, Comunidade e Artes Participativas, promovido pela HUG, que tem como sócio-fundador a Olho.te – Associação Artística e Solidariedade Social, sediada no Bairro da Nazaré.

É importante que cada instituição pública, privada, associação e agente cultural, use as suas diferentes competências e ferramentas para criar em conjunto uma sociedade mais inclusiva, coesa, plural, artística e cultural. Este é um trabalho árduo, diário, que não podemos fazer individualmente. Por isso, temos apoiado várias associações e agentes culturais que fazem parte da programação deste Encontro Internacional e do qual somos parceiros ativos no desenvolvimento de projetos de arte participativa, como o Associação Casa Invisível, a Universidade Sénior do Funchal com o Hugo Andrade e a Associação Musical e Cultural Xarabanda. Cristina Pedra, presidente da CMF

Entre os vários projectos dados como exemplos de boas práticas, a Câmara Municipal do Funchal apoia o 'Trégua', iniciativa que envolve pessoas em situação de reclusão; o documentário '1731 Luz ao Fundo do Túnel', que transformou espaços e pessoas no Bairro da Nazaré; o projecto 'Regador', que está neste momento a acontecer no Funchal numa parceria com o Teatro Nacional D. Maria e a Fundação Calouste Gulbekian e ainda outros projectos que são promovidos directamente pela autarquia, como o 'Escutar – Projecto de Residências Artísticas, em Bairros Sociais', lembra a autarca.

“Contem connosco para trabalhar em prol da democratização cultural e para erguer pontes onde se encontram muros”, finalizou Cristina Pedra a sua intervenção no I Encontro Internacional de Teatro, Comunidade e Artes Participativas, que se realizou no Teatro Municipal Baltazar Dias.