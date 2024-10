Ao serviço da diversidade

Nesta edição comemorativa dos 148 anos do DIÁRIO proporcionamos uma espécie de visita de estudo a todos quantos querem saber mais sobre aquilo que fazemos em cada dia, sempre norteados pelo princípio fundador pois, ao completarmos mais um ano de missão empenhada e duradoura nascida em 1876, assumimos de novo “pugnar sempre pelos superiores interesses do povo madeirense”.

Esse é o foco permanente mesmo que vivamos em cada tempo desafios que exigem resposta imediata. E nesta era de ataque às democracias por via da desinformação, a maior parte espalhada com fins políticos, importa ser simultaneamente rigoroso e audaz, sério e corajoso, verdadeiro e irreverente, livre e autêntico, tanto mais que “combater esta desinformação e proteger a liberdade de imprensa são duas faces da mesma moeda”, como lembrou recentemente a vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourová.

A jornada festiva que homenageia os fundadores deste projecto dinâmico e todos quantos deram e dão o melhor de si por uma causa nobre que nos mantém vivos é também uma oportunidade para mostrar o que fazemos, o impacto e a relevância do matutino centenário na sociedade madeirense, por via dos diversos projectos em curso que reflectem a missão de informar, educar e conectar-se à comunidade, iniciativas que nos mantêm relevantes, rumo aos 150 anos.

Hoje lembramos como fomos capazes de resistir ao tempo e às ameaças. Como com alma damos permanentemente nome às coisas, rosto às notícias e esperança ao povo. Como, sem perdermos o rumo, alimentamos o desejo de reforçar a relação de confiança com os leitores, com a diversidade de audiências que nos segue nos diferentes meios, consumindo conteúdos que surpreendem, seduzem novos nichos e interessam às pessoas. Como prestamos serviços a pensar nas imprescindíveis receitas e desenvolvemos iniciativas para que a felicidade de todas as gerações seja uma realidade. Como por via da verificação dos factos, capacitamos os cidadãos para que tenham competências mediáticas necessárias para aceder, compreender, analisar e avaliar a realidade.

Tudo para continuarmos a ser DIÁRIO todos os dias, a qualquer hora e em qualquer local. Informando. Partilhando ideias. Promovendo eventos. Apresentando soluções. Robustecendo conteúdos. Inovando nos formatos. Privilegiando a estética. Tirando proveito de tecnologia. Editando obras de referência. Respondendo a solicitações. Cumprindo as leis e as obrigações. Premiando o mérito. Dinamizando aquilo que nos engrandece e reforça a democracia.

Estamos gratos a quem nos dá de forma a liberdade para criar e manter vivo um jornal que é património da Região, assente num projecto editorial independente, transparente, plural e próximo, que atende à diversidade de conteúdos e de visões, e que acredita que o local é global.

Esta é também uma edição com uma sala do futuro e com visão, pois mais do que seguir modas temos que continuar a criar tendências e ser referência no jornalismo de qualidade, na proximidade edificante e na comunicação social cúmplice das grandes causas. Tão ou mais importante do que saber o que é que as grandes marcas da imprensa local e regional espalhada pelo mundo andam a fazer para se manterem vivas, não perderem influência, tocarem nos mais novos, combaterem a desinformação e tirarem proveito da inteligência artificial é fazer junto dos nossos públicos aquilo que nos tornará imprescindíveis, mesmo que eventualmente contestados por uns e detestados por outros, mas seguramente admirados por muitos, sobretudo os que sabem que nunca vamos agradar quem convive mal com as liberdades.

148 anos depois, julgamos estar assim a contribuir para que o essencial não se perca, de modo que quem nos lê, vê ou ouve, e nos merece a maior estima, possa fazer escolhas conscientes em cada instante.