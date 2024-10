Conselho Europeu das Ordens dos Médicos reúne-se hoje na Madeira

Madeira recebe hoje a reunião plenária do Conselho Europeu das Ordens dos Médicos (CEOM), organização actualmente presidida pelo médico português José Santos.

Neste encontro, que contará com a presença de Carlos Cortes, Bastonário da Ordem dos Médicos, e de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, na sessão de abertura, serão debatidas a carta europeia de ética e o trabalho que tem sido desenvolvido pelo grupo criado para reflexão sobre recomendações deontológicas.

“O Bastonário Carlos Cortes abordará temas como a saúde mental no local de trabalho, a violência contra os profissionais de saúde, a falta de médicos nos países da Europa, a regulação da profissão, a inteligência artificial e os sistemas de saúde na Europa".

Por sua vez, logo após a sessão de abertura, realce para as intervenções que irão desenhar um breve retrato da realidade dos médicos:

– João Redondo, Presidente do Gabinete Nacional de Apoio ao Médico da Ordem dos Médicos (GNAM), apresentará os dados referentes ao assédio, violência eburnoutem termos nacionais e a realidade europeia, realçando nesse contexto a criação e implementação do formulário europeu unificado para recolher dados sobre a violência contra os médicos e restante profissionais de saúde e o protocolo celebrado entre a OM-CEOM-GNAM com vista ao combate à violência contra os médicos no local de trabalho

– Sérgio Henriques, membro do Gabinete Regional de Apoio ao Médico (GRAM) da Madeira, apresentará o retrato da incidência e especificidades da violência nesta Região Autónoma.

– Filipa Lança, membro do departamento internacional da Ordem dos Médicos e do GRAM da Região Sul, trará alguns dados do estudo sobre a violência, assédio e burnout durante a realização do Internato Médico, trabalho realizado em conjunto com o Conselho Nacional do Médico Interno, presidido por José Durão.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 18h00 - Congresso Mais Social, com a presença de Ana Sousa, no Auditório do Instituto da Segurança Social;

- 9h15 às 17h00 - V Convenção de Comportamentos Aditivos da Madeira e I Convenção das Regiões do Atlântico, no Centro Cultural e Investigação do Funchal

- 9h30 - Sessão de Abertura das Jornadas psicopedagógicas 'Uma Escola para o Futuro' com presença de Jorge Carvalho, no Auditório da Casa da Luz;

- 9h30 às 17h00 - Sessão de Abertura das Jornadas Cruz Vermelha - "A Linha da Frente na Visão do Operacional", com presença de Pedro Ramos, no auditório do Comando Operacional da Madeira;

- 10h00 às 14h30 - Workshop Avançado "Dar Vida às Marionetas", no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira;

- 10h00 às 19h00 - Festival MARIOFA, no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 10h00 às 18h00 - Madeira Island SUP Challenge, na Baía do Funchal;

- 11h00 - JPP realiza acção política na Sala de imprensa da ALRAM;

- 11h30 - Cerimónia de Abertura do Autumn Meeting 2024 do Conselho Europeu das Ordens dos Médicos, com presença de Miguel Albuquerque, na sala Selvagens do Hotel VidaMar;

- 11h30 - PSD Madeira promove iniciativa política, no Instituto de Segurança Social da Madeira;

- 14h00 - Seminário "Agricultura : presente e futuro" (no âmbito da II Edição do Festival Agrícola e Repentista da Madeira), no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana;

- 15h00 - PAN Madeira apresenta medidas de actuação política na Sede do PAN Madeira;

- 15h00 - PS realiza conferência de imprensa no Porto Santo, na sede local;

- 17h00 - Quinta da Serra celebra o seu 10.º aniversário com Sunset Cocktail e Música ao Vivo, no Hotel Quinta da Serra, no Jardim da Serra;

- 17h30 - Solidariedade com a Palestina, em Frente da Sé Catedral do Funchal;

- 17h30 - Comemorações dos 100 Anos do nascimento do Bispo do Funchal D. Francisco Santana, com Missa em sufrágio, presidida pelo Sr. Bispo D. Nuno Brás, na Catedral do Funchal;

- 18h30 - FNAC - Talks "O impacto da arte na saúde mental', com Valentina Silva Ferreira e Délia Gomes, no Madeira Shopping;

- 18h30 às 23h30 - 3.ª Edição do Dancilhas - Festival de Danças e Músicas do Mundo, no Jardim da Junta de Freguesia de São Martinho;

- 20h30 - Jantar de Aniversário do DIÁRIO, no Pestana CR7;

- 21h00 - Estreia da Peça de Teatro "Despistados", no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

- 22h30 - Festival Agrícola e Repentista da Madeira, com Actuação de Adriana Lua, em Santana;

- 22h30 - XXXVII Festa da Maçã, com actuação de Toy, no Largo da Achada - Camacha;

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial de Luta Contra a Dor, Dia Fora do Armário, Dia Internacional da Rapariga e Dia Mundial do Ovo

- Este é o ducentésimo octogésimo quinto dia do ano. Faltam 81 dias para o termo de 2024

EFEMÉRIDES:

1876 - É fundado o "Diário de Notícias" do Funchal.

1895 - Circula o primeiro automóvel em Portugal, um Panhard et Levassor, de 1200 centímetros cúbicos e 3,75 cavalos, guiado pelo conde Jorge de Avillez, entre o Barreiro e Santiago do Cacém.

1933 - Os países latino-americanos assinam, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, o pacto de não-agressão.

1946 - A França é o primeiro país da Europa a tornar obrigatória, por lei, a criação de serviços de medicina no trabalho.

1968 - É lançada a nave espacial Apollo 7, primeiro voo tripulado que faz a órbita da lua.

1985 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído à associação Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear.

1991 - O Conselho de Segurança da ONU vota, por unanimidade, a Resolução 715, que coloca a indústria militar iraquiana sob o controlo da Nações Unidas (ONU).

1995 - João Bosco Mota Amaral anuncia o abandono da Presidência do Governo Regional dos Açores e da liderança do PSD local.

2000 - Caso Aquaparque. O Tribunal Cível de Lisboa condena o Estado português ao pagamento de uma indemnização de 120 mil contos à família das vítimas.

2001 - É anunciado o primeiro transplante de coração artificial em Portugal, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa.

2005 - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, é condecorado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com o Grande Colar da Ordem da Liberdade, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

2009 - Eleições autárquicas. O PSD vence as eleições e conquista 138 câmaras municipais. O PS chega às 131 e a CDU às 28. O Bloco de Esquerda e o CDS-PP mantêm, cada um, a presidência de um município.

2013 - Uma embarcação com mais de 200 imigrantes a bordo naufraga no canal da Sicília, a cerca de 130 quilómetros a sudeste da ilha de Malta.

2017 - O Ministério Público (MP) acusa o ex-primeiro-ministro, José Sócrates, de 31 crimes - três de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada, na "Operação Marquês". No total, 28 arguidos são acusados de 188 crimes pelo MP, incluindo Ricardo Salgado (ex-presidente do BES), acusado de 21 crimes, Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT, cinco crimes), Henrique Granadeiro (ex-presidente da administração da PT, oito) e Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD, cinco).

2020 - O piloto de automobilismo Filipe Albuquerque (Oreca) sagra-se vencedor das European Le Mans Series, o mais importante campeonato europeu de resistência, na categoria LMP2, depois de vencer as 4 Horas de Monza, em Itália.

2021 - O ex-ministro Armando Vara sai em liberdade da cadeia de Évora, onde cumpriu pena de prisão no âmbito do processo Face Oculta, devido à aplicação das medidas excecionais relacionadas com a pandemia de covid-19.

2022 - A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa informa que já recebeu 424 testemunhos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma não estar surpreendido com as 424 queixas e considera que não é um número "particularmente elevado face à provável triste realidade", admitindo números "muito superiores" no país. Dois dias depois, o Presidente pede desculpa se ofendeu "uma que seja" das pessoas abusadas, garantindo que não quis desvalorizar o caso.

2023 - O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no primeiro discurso solene em conjunto com membros do seu gabinete de guerra formado no início do dia, depois do acordo com o líder da oposição israelita, Benny Gantz, realça que o seu país "passou à ofensiva" e alertou que "cada membro do Hamas é um homem morto", enquanto o conflito na região prossegue.

- O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, reconhece que Israel tem o direito de se defender do ataque do movimento islamita Hamas, mas pede uma resposta proporcional, para evitar a morte de civis.

