Apoio à saúde mental na Madeira (52 euros) longe do custo real (69 euros)

O apoio dado pelo Governo Regional de 52 euros por utente acolhido na Casa de Saúde São João de Deus fica muito aquém do custo real, actualmente avaliado em 69 euros.

As contas são de Cláudia Sá, directora geral do Instituto São João de Deus, que aproveitou a presença do presidente do Governo Regional na sessão de abertura da V Convenção de Comportamentos Aditivos da Madeira e I Convenção das Regiões do Atlântico, a decorrer, hoje e amanhã, no Centro Cultural e Investigação do Funchal, para reclamar a revisão dos apoios, tal como já havia feito antes o director da Casa de Saúde São João de Deus.

A promessa do Governo Regional é aumentar o apoio para 57 euros por utente, com efeitos retroactivos a Janeiro deste ano, mas Cláudia Sá reclama que esse valor seja aumentado já no próximo ano para a bitola do custo real, cerca de 69 euros.

Ainda assim aponta o exemplo praticado em Portugal continental no que à área da saúde mental diz respeito, cerca de 90 euros por utente, para concluir que na Madeira “80 e tal [euros] seria o valor ideal para termos rácios aceitáveis”, justificou.