Nuno Morna e Miguel Castro alertam para problemas com baterias de carros eléctricos

No âmbito da discussão do diploma do Governo Regional relativo ao programa “Descarbonizar RAM”, que prevê incentivos para a aquisição de 550 automóveis eléctricos e 26 autocarros com emissões de gases nulas, o deputado Miguel Castro (Chega) alertou para os casos de incêndios em baterias de lítio e para o problema da gestão destes equipamentos, que, no fim de vida, representam resíduos perigosos.

Também Nuno Morna (Iniciativa Liberal) referiu que as baterias dos carros eléctricos “são altamente poluentes” e têm um tempo de vida que não é longo. Defendeu, por isso, que o diploma do Governo com incentivos à aquisição de carros eléctricos devia acautelar já a gestão dos seus resíduos, que “será um enorme problema a médio e longo prazo”.