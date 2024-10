Reunião do European Council of Medical Orders arranca hoje na Madeira

Tem hoje início, no Funchal, a reunião do European Council of Medical Orders. O evento decorre no hotel Vidamar, até amanhã, sexta-feira. A reunião contará com a presença do Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes.

Entre as 15h e as 17 horas haverá uma reunião, seguida de um grupo de trabalho sobre ética. O dia termina pelas 19 horas, com um jantar de gala no Reid's Palace.

Na sexta-feira os trabalhos começam pelas 8 horas até às 18 horas, com o encontro. A pausa será entre as 13h e as 14h30 para o almoço. O dia termina com um jantar típico, pelas 19h30, no restaurante 'O Lagar'.

No dia 12, haverá uma visita por vários pontos da ilha.