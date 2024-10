O Novo Formato da Liga Europa: Mudanças Significativas a Partir de 2024

A Liga Europa, a segunda maior competição de clubes da UEFA, está prestes a passar por uma grande reformulação. Com o objectivo de aumentar a competitividade e o apelo comercial, a UEFA anunciou mudanças importantes no formato da competição, que entrarão em vigor a partir da temporada 2024/2025.

Este novo modelo da Liga Europa procura não só dar mais oportunidades às equipas de médio porte, mas também criar mais emoção em cada fase do torneio. Neste artigo, vamos explorar em detalhe o novo formato da Liga Europa e o impacto que estas mudanças terão no futebol europeu.

O Novo Formato: Fase de Liga Substitui os Grupos

Uma das principais mudanças no novo formato da Liga Europa é a eliminação da tradicional fase de grupos. Até à temporada 2023/2024, a competição contava com 32 equipas divididas em oito grupos de quatro, onde cada equipa jogava seis jogos. As duas melhores de cada grupo avançavam para a fase de eliminatórias, enquanto as restantes eram eliminadas ou transferidas para a Liga Conferência Europa.

No novo formato, a Liga Europa passará a ter uma única fase de liga, composta por 36 equipas. Cada uma jogará oito partidas contra diferentes adversários, com quatro jogos a serem disputados em casa e quatro fora. Esta nova abordagem, conhecida como ‘modelo suíço’, também está a ser implementada na Liga dos Campeões, e pretende trazer mais equilíbrio e imprevisibilidade à competição.

Ao contrário do modelo antigo, onde as equipas estavam agrupadas com adversários fixos, no novo formato os jogos serão definidos com base num sorteio que garantirá a diversidade de oponentes. Este sistema irá permitir que as equipas enfrentem uma maior variedade de adversários, aumentando a competitividade desde o início do torneio.

Como Funciona a Classificação

No novo formato da Liga Europa, após a fase de liga, as oito equipas que terminarem no topo da tabela irão qualificar-se automaticamente para os oitavos de final. Já as equipas classificadas entre o 9.º e o 24.º lugar irão disputar um ‘play-off’ para definir quem avançará para os oitavos de final, completando assim as 16 equipas que disputarão as fases eliminatórias.

As eliminatórias continuarão a ser disputadas em formato de duas mãos, com as equipas jogando um jogo em casa e outro fora. A partir dos oitavos de final, o torneio mantém o formato habitual, com quartos de final, meias-finais e a grande final, que continua a ser realizada num estádio neutro.

Este novo sistema oferece uma maior margem de manobra para as equipas que tiverem desempenhos menos consistentes durante a fase de liga, permitindo-lhes uma segunda oportunidade através do ‘play-off’. No entanto, as equipas terão de ser estrategicamente cuidadosas, pois a classificação é mais disputada e os erros podem custar caro.

Oportunidade para Clubes de Médio Porte

O novo formato da Liga Europa também pretende beneficiar os clubes de médio porte que, muitas vezes, encontram dificuldades em competir com as equipas de maior dimensão nas fases iniciais da competição. Com a introdução do sistema de liga, estes clubes têm agora mais jogos para demonstrar a sua qualidade e uma maior possibilidade de progressão.

A fase de liga, com mais jogos e uma variedade maior de oponentes, proporciona um cenário onde a consistência ao longo da temporada é mais importante do que a sorte no sorteio dos grupos. Isso significa que equipas de ligas menores terão mais hipóteses de competir até às fases finais, aumentando a atractividade da competição e tornando-a mais inclusiva.

Conclusão

O novo formato da Liga Europa, que entrará em vigor na temporada 2024/2025, promete aumentar a competitividade e emoção do torneio. Com uma fase de liga expandida, mais jogos e uma maior variedade de adversários, os clubes terão de lutar arduamente para garantir a sua progressão. Esta mudança traz benefícios não só para os adeptos, que terão mais jogos para assistir, mas também para os clubes de médio porte, que terão mais oportunidades de sucesso.

A Liga Europa está a evoluir para acompanhar as exigências do futebol moderno, e o novo formato reflecte essa transformação. A UEFA espera que esta reformulação torne a competição mais imprevisível e atraente, capturando a atenção de fãs e patrocinadores em todo o mundo.