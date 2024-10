Tomás Freitas apresenta livro 'Uma Força de Deus' na Sé do Funchal

No próximo dia 7 de Outubro, a partir das 18h30, a Sacristia da Sé do Funchal vai acolher a apresentação do livro 'Uma Força de Deus - Padre Nuno, O. H', da autoria de Tomás Freitas, da Ordem Hospitaleira.

A iniciativa contará com uma mensagem de abertura de Santiago Miranda Martins Villalôbos, seminarista no Seminário Redemptos Mater de Lisboa, com a apresentação realizada por Nuno Ferreira, director do Posto Emissor do Funchal, ficando o encerramento a cargo do cónego Marcos Gonçalves, Vigário Geral da Diocese do Funchal.