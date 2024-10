Coligação 'Cumprir Santa Cruz' vota contra revisão orçamental e critica JPP

A coligação PSD/CDS 'Cumprir Santa Cruz' informa que votou, na segunda-feira, contra a revisão orçamental apresentada pelo executivo do JPP da Junta de Freguesia do Caniço, por considerar que a mesma canaliza a totalidade das verbas recebidas, por parte do Município, na ordem dos 62.500 euros, "para a realização de festas e, não, para garantir as respostas directas que fazem falta à população, assim como ao desenvolvimento local".

Através de comunicado, a coligação garante que “a estratégia seguida pelo Executivo liderado pela JPP continua a não servir os interesses dos canicenses”, não fazendo qualquer sentido que, num orçamento de meio milhão de euros, “30% seja canalizado para festas”. Adiantam “que o investimento em áreas como o desporto, o social e a cultura continua a ficar muito aquém do desejável”, sendo que o Executivo “prefere gastar uma parte considerável do seu orçamento em entretimento, confundindo-o com cultura”.

Tiago Coelho, da coligação 'Cumprir Santa Cruz', citado na nota à imprensa, sublinha, a título de exemplo, que “desde que o JPP lidera a freguesia, o certame gastronómico tem vindo a perder qualidade, assim como a participação de restaurantes locais de referência, focando-se, cada vez mais, no cartaz artístico, dando a entender que quer competir com outras festas realizadas na Região de dimensão muito maior”.

Nesta área e, quando a nossa coligação alertou para o risco de perda da identidade histórica e cultural da ‘Gastronómica’, o Executivo limitou-se a acusar-nos de estarmos presos ao passado, quando aquilo que defendíamos – e defendemos – é que se preserve o património material e imaterial da freguesia, transmitindo-o aos mais jovens. Tiago Coelho, da coligação 'Cumprir Santa Cruz'

Na reunião da Assembleia de Freguesia foram ainda apontados, pela coligação, "vários problemas na recolha de lixo, dadas as inúmeras queixas que esta tem recebido por parte da população, com o Executivo a afirmar 'que não há solução'".

Efectivamente, é evidente a falta de estratégia e de atuação do Município perante situações críticas como vazadouros que surgem em alguns pontos da freguesia e a verdade é que, se são depositados lixo e monos em locais impróprios, é porque as soluções existentes não satisfazem as necessidades da população. Tiago Coelho, da coligação 'Cumprir Santa Cruz'

Tiago Coelho conclui, garantindo que a Coligação 'Cumprir Santa Cruz' "continuará a defender e a honrar aqueles que os elegeram, valorizando o bom trabalho que foi feito no passado, trabalho esse que o JPP quer denegrir e apagar a todo o custo".