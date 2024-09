Dormidas de turistas com novo máximo mensal em Agosto

As primeiras estimativas para o sector de alojamento turístico da Região, referentes ao mês de Agosto de 2024, apontam para a entrada de 221,3 mil hóspedes, que geraram mais de 1 milhão e 227 mil dormidas, "traduzindo variações homólogas positivas de 8,9% e de 4,6%, respectivamente", informa hoje a Direcção Regional e Estatística da Madeira (DREM), que acrescenta que "em ambas as variáveis, os valores registados correspondem a novos máximos mensais absolutos". Ou seja, o melhor mês de sempre em todos os meses se todos os anos até à data.

Os valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de Janeiro a Agosto de 2024 também não deixam margem para dúvidas quanto ao momento do turismo regional, com mais de 1 milhão e 501 mil em 8 meses (+5,7% que no mesmo período de 2023) e "evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que ultrapassaram os 7,9 milhões (+6,4% que no mesmo período de 2023)", ambos valores recorde.

Contudo, "para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em Agosto de 2024, apresentaram um decréscimo homólogo de 0,3%, variação oposta à verificada a nível nacional (+3,8%)", refere a DREM. Importa realçar que, segundo INE, "todas as regiões registaram crescimentos nas dormidas, com excepção da RA Madeira. Os maiores aumentos observaram-se na Península de Setúbal (+8,1%) e na RA Açores (+7,5%), sendo mais modestos no Algarve (+1,1%) e no Oeste e Vale do Tejo (+1,6%)".

Foto DREM

"Na Região, as dormidas de residentes em Portugal diminuíram 4,9% relativamente ao mês homólogo, rondando as 204,0 mil (16,6% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro cresceram 6,8%, situando-se em 1.023,5 mil. Ainda neste mês, os hóspedes entrados com residência no País totalizaram 46,1 mil e os com residência no estrangeiro, 175,2 mil", refere a DREM.

Nas contas do INE, no País, "as dormidas de residentes totalizaram 3,6 milhões, +4,6% face ao mês homólogo, enquanto as dormidas de não residentes somaram 6,9 milhões, crescendo 3,4% comparativamente a Agosto de 2023", realçando que "as dormidas de residentes aumentaram em todas as regiões, excepto nas Regiões Autónomas da Madeira (-14,9%) e dos Açores (-1,5%). Os aumentos mais expressivos foram registados na Península de Setúbal (+10,7%) e no Alentejo (+10,3%)", enquanto que "as dormidas de não residentes registaram os crescimentos mais expressivos na RA Açores (+10,5%) e no Norte (+9,2%). Em sentido contrário, registaram-se decréscimos no Oeste e Vale do Tejo (-3,1%), no Alentejo (-0,5%) e no Algarve (-0,2%)", contabilizando um aumento de 3,1% na RAM. Recorde-se que o INE exclui as dormidas nos AL com menos de 10 camas.

A DREM conclui que "os primeiros dados estimados, na Região, para o mês de referência, mostram que os mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 83,4% do total de dormidas. Nesse conjunto, em Agosto de 2024, o mercado da Alemanha foi o que registou mais dormidas, com cerca de 205,3 milhares (+5,0% que no mês homólogo), seguido do Reino Unido, com 195,7 milhares (-3,2%), e da França, com 123,9 mil (+11,9%)".