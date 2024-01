A social-democrata Conceição Pereira, numa intervenção no período antes da ordem do dia, destacou a qualidade dos serviços prestados pelo Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira, mais ainda quando comparado com aquilo que acontece a nível nacional.

A deputada deu como exemplo a vacinação contra o vírus sincicial respiratório, cuja imunização nas crianças foi um processo inédito no País. “Só com planeamento e boa gestão se consegue fazer a prevenção na Saúde”, disse.

Conceição Pereira falou ainda da taxa de cobertura de médico de família, em que a Região está prestes a atingir os 100%. Até Novembro de 2023 contavam-se 1.223 vacinados, crianças e bebés.

“Não está tudo feito, nem atingimos a perfeição, mas o Governo Regional continua a trabalhar”, garantiu, dando como exemplo as dotações orçamentais para a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Segue-se, na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, pedidos de esclarecimento à deputada.

Élvio Sousa, do JPP, insistiu no facto de os utentes terem perdido a saber o direito em que lugar se encontram nas listas de espera.

Rubina Leal, do PSD, sublinhou as medidas tomadas na Região e que têm "evitado o caos que se verifica a nível nacional". Destaque ainda para a valorização das carreiras profissionais no sector da saúde.