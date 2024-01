Rua em homenagem a artista David Bowie inaugurada em Paris

A cidade de Paris inaugurou esta segunda-feira a rua David Bowie, no arrondissement (bairro) 13 da capital francesa, no dia em que o lendário músico britânico, que morreu em 2016, completaria 77 anos.

"Viva o rock, viva o pop, viva David Bowie e viva Paris!", realçou Jérôme Coumet, responsável deste distrito, no descerramento da placa, ao lado de pessoas próximas do artista, incluindo a estilista Agnès B., que vestiu Bowie "durante 25 anos".

Muitos admiradores estiveram presentes, incluindo "cerca de uma centena" de membros do clube de fãs "Bowie France", noticiou a agência France-Presse (AFP).

Uma destas, Karine, de 52 anos, que assistiu a 14 concertos do seu ídolo, sublinhou à AFP, enquanto utilizava uma bolsa estampada com a bandeira britânica no ombro: "Ficamos emocionados, honrados" com esta homenagem.

A iniciativa foi lançada por Jérôme Coumet, fã de Bowie, que obteve aprovação do conselho de Paris, em fevereiro de 2020, para batizar uma rua com o nome da estrela.

Nenhum nome de celebridade foi retirado para dar lugar a David Bowie, tendo a rua, com cerca de 50 metros de extensão, sido criada no âmbito da requalificação da zona, perto da estação de Austerlitz.

A inauguração da placa foi seguida de uma noite de homenagem na Câmara Municipal do 13.º arrondissement e acompanhada de uma exposição de fotos e pinturas, "concebidas e imaginadas por Geoff MacCormack, fotógrafo, e George Underwood, pintor, amigos de juventude do artista", revelou Coumet na rede social X.

Foi em Paris que David Bowie "declarou o seu amor a Iman", a sua esposa, contou Jérôme Soligny.

A cultura teatral de vanguarda francesa influenciou o estilo visual do artista, que também fez 'covers' das canções francesas "Amsterdam" e "La Mort", de Jacques Brel.

Bowie morreu em 10 de janeiro de 2016 de cancro no fígado. Impulsionado em 1969 pelo sucesso "Space Oddity", David Bowie conta entre as suas principais canções e álbuns "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", "Aladdin Sane", além de sucessos comerciais como "Let's Dance" e "China Girl".