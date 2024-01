Cidadãos precisam-se, urgentemente

A democracia portuguesa está hoje, de certo modo, numa espécie de encruzilhada.

Depois de um primeiro-ministro se demitir por causa de um parágrafo incluído num comunicado da Procuradoria Geral da República, onde numa escuta, o seu nome é referido por terceiros, de um Presidente da República dissolver o parlamento onde existia uma maioria absoluta que suportava o governo e consequentemente, convocar eleições, e em que, por falência clara dos partidos tradicionais, a extrema direita está em ascensão, trazendo consigo uma aura pseudo messiânica, o resultado das próximas eleições legislativas nacionais de 10 de março, poderá vir a revelar-se um imbróglio para a governação de Portugal. É certo que a todos estes acontecimentos, a Democracia deveria dar resposta, mas como os mais experientes e vigilantes sabem, essa mesma Democracia não é totalmente imune a investidas fortes, que a podem fragilizar doentiamente. Podemos perguntar se há culpados, por termos chegado ao ponto a que chegámos? É evidente que sim, desde logo os chamados partidos do arco da governação, que se deixaram cristalizar no contínuo objetivo de manter as suas máquinas partidárias e suas clientelas, criando uma enorme desconfiança nos eleitores, sendo aliás esse, um dos fatores que também explica a elevadíssima taxa de abstenção que continuam a exibir os vários atos eleitorais realizados em Portugal. E embora sabendo-se, que as generalizações são sempre imprecisas e injustas, é na atualidade constatável que para esmagadora maioria, o exercício da política já não é respeitado e protagonizado como uma atividade nobre, mas antes e principalmente, como uma ocupação que é encarada em jeito de carreira profissional, tendo o seu início nas juventudes partidárias, “trabalhando-se” para que se estique até à reforma e/ou na obtenção de benefícios pessoais. Na base desta abordagem, está a instalação de um modelo económico, inequívoca e excessivamente liberal e globalizado, que tudo e todos devora, com exceção de “meia dúzia”, Os ideais, que sempre foram a força motriz dos grandes estadistas que no passado já tivemos e nos inspiraram, hoje, por falência ou ausência da ética, esses mesmos ideais, estão reféns do sistema económico-financeiro, como recentemente assistimos na Região Autónoma da Madeira (RAM) ao “argumento salvífico”, secundado por um pequeno partido que sempre se posicionou contra, de que um projeto de construção de um sistema de teleféricos e outras instalações conexas, que garantidamente descaracterizaram o vale do Curral das Freiras, como já está (va) adjudicado, mais nada se pode (ria) fazer para o impedir. Como se em política ou fora dela, os ideais ou a defesa da nossa casa, a natureza, fossem, na sua essência, passíveis da atribuição de um preço, de um valor monetário. Este, é apenas mais um (mau) sinal demonstrativo, da reviravolta que o nosso sistema democrático carece. Urge, definitivamente, transitar da atual democracia representativa, para uma democracia participativa, mas para isso, são necessários cidadãos, elementos que a atual democracia teima em continuar a não “conseguir” produzir. E sem cidadãos, em lugar de uma verdadeira Democracia, tem-se uma sociedade de “soldadinhos de chumbo”, que à voz da “ordem unida”, se perfilam, mantendo-se nos pelotões, direitinhos e obedientes. Há que interiorizar que ser cidadão, não se resume apenas a ter direito a ir votar. Ser cidadão é intervir e participar na “res pública”, ou seja, é envolver-se naquilo que é do povo, isto é, naquilo que lhe pertence, e é de todos.