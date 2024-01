Dicas para curar a ressaca

Foi notícia hoje que várias pessoas, essencialmente jovens, deram entrada esta madrugada no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça após terem sofrido intoxicações por álcool na passagem do ano. Ora, a chegada do ano novo pode significar dor de cabeça, tonturas, dores musculares, náuseas, desidratação. Tudo por conta do excesso de álcool que tem efeitos depois de se deixar de beber ou que se podem manifestar no dia seguinte ao acordar, um conjunto de sintomas desagradáveis vulgarmente conhecido por ressaca.

Antes de passar aos efeitos e ou algumas dicas para curar uma ressaca, sabia que na Madeira em cada 100 condutores fiscalizados, 10 (dados de 2022) ou 11 (dados do primeiro semestre de 2023), conduziram com taxas de álcool no sangue superior ao limite legal permitido [0,5g/l], e que estas taxas de 10, 11% são muito superiores face ao continente, que regista uma taxa de cerca de 6%?

A PSP madeirense registou em 2022, 1.048 crimes de condução sob influência do álcool e deteve 825 pessoas em flagrante delito. Já no primeiro semestre de 2023 efectuou 550 detenções em flagrante delito e estão registados mais de 650 crimes desta tipologia. Dá que pensar, não dá?

Portanto, o excesso de álcool associa-se a riscos que o podem afectar a si mas também aos que o rodeiam, seja pelo aumento de acidentes nas estradas, de violência, ou de sexo desprotegido. O melhor antes de sentir os efeitos da ressaca é não beber de modo excessivo.

Na página do Hospital da Luz explica que os sintomas devem-se ao efeito de desidratação e ao desaparecimento dos níveis de álcool no sangue. Podem não se manifestar todos, mas os mais habituais são: Boca seca e sede; Dor de cabeça e dores no corpo; Cansaço, fraqueza; Tremores, tonturas, náuseas e vómitos; Sensibilidade exagerada aos ruídos e à luz; Alterações do humor, especialmente maior irritabilidade e ansiedade; Aumento da frequência cardíaca; Problemas de memória, concentração e destreza, dos quais frequentemente os próprios não se apercebem e que podem interferir com as atividades diárias, pessoais ou profissionais.

Como se trata uma ressaca?

Uma ressaca isoladamente pode durar um dia ou dois e geralmente passa sozinha. Portanto, aconselha-se a beber água para reidratar, tomar um analgésico para a dor de cabeça e fazer refeições ligeiras para o estômago recuperar pode ajudar.

O acetaldeído é o grande culpado. Além de aumentar a pressão arterial, pode causar derrames, o mais provável de todos são a fadiga, as náuseas, a irritação do estômago e a dor de cabeça.

Dizem os nutricionistas que os espargos também são amigos, bem como pão, cereais, laranja [o sumo de laranja "fornece vitamina C e frutose, que ajudam o fígado a digerir o álcool], iogurte com banana, uma vez que possuem vitamina B5 (os seus níveis baixam com o excesso de álcool) e B6, que diminui a ressaca e ajudam a repor os níveis de magnésio e potássio. Beber chá de gengibre e de limão com mel.

Se for com o seu farmacêutico, este poderá sugerir-lhe um poderoso antiasténico, indicado no tratamento de excessos alimentares ou a ingestão de bebidas alcoólicas em demasia. O Guronsan soará familiar a muitos. Mas se é daqueles que aprecia receitas caseiras, há quem se sinta bem ingerido açorda, arroz branco ou até café, para muitos verdadeiros amigos de um longo 'day-after'. Em todo o caso, o melhor é não beber em demasia.