Sara Madruga da Costa defendeu meritocracia e igualdade de oportunidades na 'Francisco Franco'

Sara Madruga da Costa defendeu, hoje, "a importância do reconhecimento e da valorização do mérito, em todas as áreas da sociedade e a necessidade de se promover a igualdade de oportunidades entre todos".

A deputada à Assembleia da República falava perante uma plateia de jovens do ensino secundário da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, no âmbito da iniciativa 'Parlamento dos Jovens', este ano dedicada ao tema 'Viver Abril na Educação: caminhos para uma escola plural e participativa'.

Na ocasião, Sara Madruga da Costa insistiu na “importância da promoção de uma cultura do mérito, como estímulo para a procura da excelência e para a formação de cidadãos mais interventivos”.

“A escola, mas também a sociedade em geral, têm a obrigação de dar o exemplo, de promover a igualdade de oportunidades entre todos e de valorizar e reconhecer o mérito”, referiu.

“O empenho, a dedicação e o trabalho, devem ser valorizados. Não é justo, desconsiderar o mérito e as conquistas das pessoas. Fazer isso, é punir a excelência, é dizer aos nossos jovens que não vale a pena esforçarem-se e que se devem contentar com pouco. E isso é contrariar os valores de Abril”, sustentou.

A deputada lembrou ainda que “os jovens serão o futuro de amanhã", sendo, por isso, "muito importante que aprendam os valores da liberdade, da igualdade, do respeito, da justiça e que tenham a oportunidade de participar na construção de uma sociedade mais justa e com mais oportunidades para todos”.

“A escola deve ser mais plural e participativa. Não deve limitar-se a fornecer conteúdos e tem de ter um papel fundamental na formação cívica dos alunos, tornando-os cidadãos mais responsáveis, mais tolerantes e justos”, vincou.

A deputada social-democrata explicou ainda o funcionamento da Assembleia da República e o procedimento para a aprovação de um processo legislativo, numa sessão que contou com a intervenção e com a participação de muitos jovens estudantes.