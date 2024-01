O Mitsubishi Space Star 1.2 EDITION 100+ é uma fusão de estilo, desempenho e inovação. Este veículo é projectado para oferecer uma experiência de condução excepcional em todos os sentidos.

Com um motor de 1.2 de 3 cilindros e mais de 100 cavalos de força, este citadino oferece uma condução suave e responsiva, proporcionando o equilíbrio ideal entre eficiência e performance. A sua agilidade nas ruas da cidade e a eficiência nos consumos de combustível tornam este Mitsubishi o companheiro perfeito para qualquer jornada.

O seu design moderno e elegante é complementado por um habitáculo flexível e replecto de tecnologia. Com recursos como sistema de infoentretenimento integrado, conectividade, câmera auxiliar de marcha-atrás e muito mais, cada viagem se transforma numa experiência confortável e conectada.

A segurança também não foi esquecida: o Space Star 1.2 EDITION vem equipado com recursos de segurança como EBD, EPS, travões de disco às 4 rodas, entre outras que garantem tranquilidade a cada quilómetro percorrido.

As dimensões compactas, por sua vez, tornam este veículo perfeito para manobrar nas ruas movimentadas da cidade e estacionar torna-se numa tarefa fácil.

Este veículo está disponível no Megamotor por 12 500 euros, ou um financiamento desde 171,32 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por acordo mútuo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.